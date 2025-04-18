Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
791,24
Економія при броні: -34,19 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
857,75
Економія при броні: -31,72 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2275,62
Економія при броні: -84,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
827,90
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2201,19
Економія при броні: -119,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
564,04
Економія при броні: -44,27 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА