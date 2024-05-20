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Анапірон розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (392600) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
177,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
189,36
Економія: -10,36 грн
179,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
173,60
Економія: -9,70 грн
163,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
172,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
146,33 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
165,82
Економія: -5,92 грн
159,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
184,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
178,52
Економія: -8,49 грн
170,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
192,39
Економія: -9,50 грн
182,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (7)
145,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
168,29
Економія: -10,19 грн
158,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
184,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
184,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
166,29
Економія: -8,19 грн
158,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (5)
178,34
Економія: -8,31 грн
170,03 грн