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Анапірон розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Львів (392600) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
184,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
169,54 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
156,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
169,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
178,52
Економія: -8,98 грн
169,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
165,88
Економія: -13,22 грн
152,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
183,10
Економія: -30,72 грн
152,38 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
169,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
175,58
Економія: -6,04 грн
169,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
175,58
Економія: -6,04 грн
169,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
169,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
192,99
Економія: -23,45 грн
169,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
169,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
169,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
174,40
Економія: -24,46 грн
149,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
169,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
186,03
Економія: -18,01 грн
168,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
141,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,20 грн