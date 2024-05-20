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Альбела® таблетки 400 мг блістер, №3 - Одеса (409316) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
104,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
127,90
Економія: -9,30 грн
118,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
125,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
132,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
114,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
129,65
Економія: -26,73 грн
102,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
104,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
118,52
Економія: -15,92 грн
102,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
125,33
Економія: -9,65 грн
115,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
104,43 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
118,11
Економія: -4,21 грн
113,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
114,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
133,94
Економія: -31,34 грн
102,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
118,48
Економія: -2,80 грн
115,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
130,03
Економія: -16,94 грн
113,09 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
114,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
130,36
Економія: -27,32 грн
103,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
104,43 грн