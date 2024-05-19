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Альбела® таблетки 400 мг блістер, №3 - Львів (409316) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
134,63
Економія: -38,68 грн
95,95 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
123,99
Економія: -8,29 грн
115,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
126,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
133,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
104,44 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
121,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
125,32
Економія: -9,62 грн
115,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
124,50
Економія: -8,80 грн
115,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
123,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
130,50
Економія: -22,20 грн
108,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
135,91
Економія: -40,00 грн
95,91 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
123,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
125,32
Економія: -9,62 грн
115,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
125,33
Економія: -9,63 грн
115,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (3)
126,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
136,86
Економія: -21,16 грн
115,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
104,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
123,99
Економія: -8,29 грн
115,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (5)
125,30
Економія: -9,60 грн
115,70 грн