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Альбела® таблетки 400 мг блістер, №3 - Харків (409316) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
104,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
122,75
Економія: -19,28 грн
103,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
110,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
134,30
Економія: -29,76 грн
104,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
121,99
Економія: -6,32 грн
115,67 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
110,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
133,55
Економія: -24,33 грн
109,22 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
113,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
134,59
Економія: -25,93 грн
108,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
117,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
125,33
Економія: -9,66 грн
115,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
127,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
127,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
136,81
Економія: -18,88 грн
117,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
137,30
Економія: -18,58 грн
118,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
115,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
123,81
Економія: -20,81 грн
103,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
104,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
121,07
Економія: -14,10 грн
106,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
110,70 грн