Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
870,94
Економія при броні: -55,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -195,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
810,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -195,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
924,40
Економія при броні: -179,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
879,16
Економія при броні: -59,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
860,40
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
919,33
Економія при броні: -56,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
810,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
895,62
Економія при броні: -32,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн