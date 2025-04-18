Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
858,57
Економія при броні: -29,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -190,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -190,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
872,77
Економія при броні: -46,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -190,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
919,34
Економія при броні: -56,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -190,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез