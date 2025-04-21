Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
871,44
Економія при броні: -42,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -192,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,05
Економія при броні: -35,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
961,00
Економія при броні: -212,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
884,56
Економія при броні: -69,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
867,46
Економія при броні: -51,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
961,00
Економія при броні: -212,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -192,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
960,50
Економія при броні: -212,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
886,89
Економія при броні: -58,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
881,24
Економія при броні: -63,77 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
177,63
Економія при броні: -14,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -192,50 грн