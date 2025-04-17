Київ (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
753,28
Економія при броні: -121,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -150,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
994,70
Економія при броні: -151,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
933,00
Економія при броні: -143,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
875,80
Економія при броні: -55,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
941,60
Економія при броні: -151,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
863,72
Економія при броні: -69,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -150,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
941,60
Економія при броні: -151,60 грн