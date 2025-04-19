Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
897,10
Економія при броні: -39,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
895,64
Економія при броні: -37,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
940,70
Економія при броні: -180,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90
Економія при броні: -105,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90
Економія при броні: -105,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
877,17
Економія при броні: -46,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
873,68
Економія при броні: -122,86 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
913,26
Економія при броні: -50,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
864,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез