Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Київ (387685) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (12), флакон (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон (2)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), флакон (2)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), флакон (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24