Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (387685) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Всього: флакон (7)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
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Всього: упаковка (1), флакон (5)
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Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
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Всього: флакон (8)
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Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Науки, 105
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
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Всього: флакон (6)
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Дніпро, вул. Калинова, 87-С
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
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Всього: флакон (6)
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Дніпро, вул. Калинова, 1
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А