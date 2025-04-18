Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
40,59
Економія при броні: -8,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 51
11.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 94
13.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,42
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
11.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Великодолинське, вул. Чорноморська, 1
17.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
20.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
32.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Южне, просп. Миру, 15/1
35.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Южне, просп. Миру, 15/3
35.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я