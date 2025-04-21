Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,42
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,14
Економія при броні: -3,14 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, вул. Свободи, 86
49.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
57.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
73.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 94
98.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,15
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
99.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
107.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
107.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я