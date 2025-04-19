Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
Економія при броні: -3,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,61
Економія при броні: -3,61 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
51,83
Економія при броні: -1,83 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
51,90
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
40,59
Економія при броні: -8,89 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
15.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я