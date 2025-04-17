Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,10
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,48
Економія при броні: -2,48 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,00
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,21
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,13
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я