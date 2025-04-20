Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,25
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,71
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,35
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,45
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,64
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,09
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,42
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,95
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,65
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
32,00
Економія при броні: -2,00 грн
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,18
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,87
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,54
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 48-Б
19.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,66
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,07
Економія при броні: -3,07 грн