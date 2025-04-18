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Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)

Валекард-Здоров'я (Valecard-Zdorovye)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,33 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,89 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,77 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,23 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
3.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
3.4 км
Валекард-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,93 грн
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