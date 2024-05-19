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Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Львів (324938) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), саше (6)
277,81
Економія: -21,00 грн
256,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (30), саше (8)
252,07
Економія: -5,06 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (8), саше (2)
272,04
Економія: -14,54 грн
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4), саше (4)
274,98
Економія: -19,52 грн
255,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2), саше (7)
249,43
Економія: -2,42 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (8), саше (3)
250,99
Економія: -3,98 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (33), саше (5)
250,61
Економія: -3,60 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
256,08
Економія: -9,07 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (13), саше (9)
247,97
Економія: -0,96 грн
247,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (12), саше (6)
253,90
Економія: -6,89 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (15), саше (3)
254,62
Економія: -7,61 грн
247,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: саше (2)
217,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
216,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (9), саше (3)
270,87
Економія: -23,86 грн
247,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: порошок для орального розчину (3)
236,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2), саше (9)
256,25
Економія: -9,24 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (8), саше (8)
249,82
Економія: -2,81 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1), саше (2)
343,90
Економія: -115,90 грн
228,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: порошок для орального розчину (4)
256,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
250,37
Економія: -0,69 грн
249,68 грн