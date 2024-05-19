Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Львів (324938) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, вул. Левицького Кості, 41
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15), саше (3)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: саше (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9), саше (3)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Здорова родина
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Всього: порошок для орального розчину (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), саше (9)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8), саше (8)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), саше (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223