Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Харків (324938) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека шар@
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Всього: упаковка (4), саше (5)
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Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: саше (6)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Культури, 8
Аптека ваш консультант
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Всього: саше (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 8/10-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6), саше (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60