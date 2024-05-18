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Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Харків (324938) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (13), саше (2)
269,28
Економія: -22,27 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), саше (9)
272,17
Економія: -27,41 грн
244,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: саше (7)
256,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
256,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: саше (6)
255,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17), саше (5)
271,80
Економія: -24,79 грн
247,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5), саше (2)
268,06
Економія: -23,75 грн
244,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
263,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
261,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: саше (5)
246,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: саше (3)
260,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (22), саше (7)
272,48
Економія: -42,46 грн
230,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (10)
273,47
Економія: -43,37 грн
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: саше (6)
259,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (6), саше (3)
271,60
Економія: -82,21 грн
189,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (10), саше (6)
267,93
Економія: -20,92 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4), саше (5)
277,45
Економія: -88,16 грн
189,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: саше (6)
227,80 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 8/10-В
Всього: саше (6)
262,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (6), саше (8)
271,41
Економія: -26,98 грн
244,43 грн