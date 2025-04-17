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Демопенем
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Демопенем
®
(Demopenem)
Київ
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Яремче, вул. Свободи, 253-А
485.1 км
Демопенем® порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
221,10
грн
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М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
344.7 км
Демопенем® порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
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