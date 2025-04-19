Пенталгін-Здоров'я (Pentalgin-Zdorove)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
4.1 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
64.9 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
73.8 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
209.0 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
265.2 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
481.4 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
216.6 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
349.8 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
363.7 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
491.5 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 87-Ж
497.4 км
Пенталгін-Здоров'я таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я