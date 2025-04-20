Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
662,54
Економія при броні: -36,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
672,84
Економія при броні: -31,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
707,70
Економія при броні: -51,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,00
Економія при броні: -88,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
713,10
Економія при броні: -57,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
652,22
Економія при броні: -22,11 грн
Подорожник
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Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
697,50
Економія при броні: -41,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
701,98
Економія при броні: -61,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
664,10
Економія при броні: -75,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
659,56
Економія при броні: -69,58 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
663,84
Економія при броні: -88,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
823,42
Економія при броні: -50,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
665,98
Економія при броні: -24,81 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
810,52
Економія при броні: -29,52 грн