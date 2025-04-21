Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
758,00
Економія при броні: -88,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
695,23
Економія при броні: -77,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
708,30
Економія при броні: -38,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
751,20
Економія при броні: -81,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
658,45
Економія при броні: -59,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
650,95
Економія при броні: -52,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
713,80
Економія при броні: -44,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
698,00
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
690,76
Економія при броні: -82,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
749,00
Економія при броні: -79,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
691,33
Економія при броні: -55,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
691,88
Економія при броні: -56,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
785,80
Економія при броні: -116,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса