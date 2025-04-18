Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
675,09
Економія при броні: -75,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
671,07
Економія при броні: -23,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
688,70
Економія при броні: -72,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
698,12
Економія при броні: -84,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
748,20
Економія при броні: -92,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
653,51
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
652,58
Економія при броні: -68,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
706,70
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
684,70
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
672,70
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
675,83
Економія при броні: -48,06 грн