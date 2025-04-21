Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
661,20
Економія при броні: -59,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
715,00
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
688,69
Економія при броні: -26,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
713,10
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
704,92
Економія при броні: -43,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
615,33
Економія при броні: -42,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
710,30
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
713,10
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
711,10
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
684,21
Економія при броні: -43,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
674,22
Економія при броні: -38,94 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
683,47
Економія при броні: -48,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
753,20
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
678,17
Економія при броні: -37,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
745,90
Економія при броні: -82,80 грн