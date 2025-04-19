Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
659,11
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
729,40
Економія при броні: -76,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
722,50
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
715,00
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
690,05
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
671,72
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
729,40
Економія при броні: -76,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
707,60
Економія при броні: -55,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
752,30
Економія при броні: -99,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
781,80
Економія при броні: -129,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
753,50
Економія при броні: -101,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
747,70
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
740,10
Економія при броні: -87,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
697,55
Економія при броні: -82,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
748,00
Економія при броні: -95,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
753,50
Економія при броні: -101,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
722,30
Економія при броні: -69,80 грн