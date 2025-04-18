Київ (адресу не вказано)
Доступно в 720 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
708,50
Економія при броні: -49,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
747,80
Економія при броні: -88,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
670,79
Економія при броні: -41,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
769,00
Економія при броні: -164,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
663,50
Економія при броні: -47,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
706,10
Економія при броні: -46,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
781,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
657,78
Економія при броні: -38,72 грн