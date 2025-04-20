Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
674,16
Економія при броні: -69,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,00
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
674,92
Економія при броні: -33,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
667,69
Економія при броні: -63,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
645,81
Економія при броні: -57,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
674,51
Економія при броні: -85,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
723,50
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
684,79
Економія при броні: -96,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
706,69
Економія при броні: -93,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
681,37
Економія при броні: -68,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
705,62
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
692,87
Економія при броні: -79,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,00
Економія при броні: -89,00 грн