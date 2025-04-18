Харків (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
719,01
Економія при броні: -67,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
655,39
Економія при броні: -43,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
704,30
Економія при броні: -42,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
719,40
Економія при броні: -57,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
753,50
Економія при броні: -92,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
659,33
Економія при броні: -23,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
695,07
Економія при броні: -81,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
699,19
Економія при броні: -85,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса