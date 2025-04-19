Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
691,11
Економія при броні: -61,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
708,75
Економія при броні: -78,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
670,24
Економія при броні: -40,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
703,70
Економія при броні: -54,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
708,30
Економія при броні: -59,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
715,56
Економія при броні: -86,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
700,19
Економія при броні: -61,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
706,10
Економія при броні: -56,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
735,20
Економія при броні: -106,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
708,26
Економія при броні: -79,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
688,25
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
678,00
Економія при броні: -65,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
687,07
Економія при броні: -74,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
658,68
Економія при броні: -21,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
663,55
Економія при броні: -82,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
668,31
Економія при броні: -87,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
662,72
Економія при броні: -29,27 грн