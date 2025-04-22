Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
710,20
Економія при броні: -42,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
747,80
Економія при броні: -79,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
681,74
Економія при броні: -86,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
713,10
Економія при броні: -45,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
705,03
Економія при броні: -43,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
756,50
Економія при броні: -88,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
697,13
Економія при броні: -84,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
712,90
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
648,66
Економія при броні: -37,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
690,08
Економія при броні: -77,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
710,20
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
649,27
Економія при броні: -37,52 грн