Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
76,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
155,79
Економія при броні: -15,99 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -68,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
546,00
Економія при броні: -56,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
780,00
Економія при броні: -88,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -68,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.