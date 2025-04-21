Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 20-А
6.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
422,30
Економія при броні: -48,35 грн
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Медична, 15
24.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
53.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, пл. Святого Миколая, 12
62.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
820,20
Економія при броні: -72,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 20
73.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Шевченка, 28
73.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 113
75.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
656,16
Економія при броні: -57,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 26-А
87.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
91.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
106.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
492,12
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
110.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
820,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122
112.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
115.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
254,17
Економія при броні: -9,40 грн