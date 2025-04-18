Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
423,62
Економія при броні: -15,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
164,04
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
32.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
42.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
108.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
109.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
114.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
118.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
118.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
129.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
410,10
Економія при броні: -41,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
129.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.