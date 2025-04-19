Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Любінська, 102
3.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
164,04
Економія при броні: -17,08 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
820,20
Економія при броні: -85,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
71.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
448,75
Економія при броні: -24,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 46-А
125.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
781,10
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Гралюка Романа, 2
128.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 36
136.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
820,20
Економія при броні: -85,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
410,10
Економія при броні: -0,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
160.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
178.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
180.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
180.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.