Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
6.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
729,00
Економія при броні: -14,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Корольова Академіка, 3
9.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
760,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
9.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
154,99
Економія при броні: -9,72 грн