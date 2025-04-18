Мельдоній (MeldoniumPharmland)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Європейська, 85
3.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.5 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медичний центр М.Т.К.