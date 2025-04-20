Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
147,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
153,77
Економія при броні: -49,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,19
Економія при броні: -38,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
150,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,83
Економія при броні: -13,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,65
Економія при броні: -4,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,00
Економія при броні: -36,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,64
Економія при броні: -43,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,32
Економія при броні: -44,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,47
Економія при броні: -50,08 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,04
Економія при броні: -22,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,26
Економія при броні: -55,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,56
Економія при броні: -59,39 грн