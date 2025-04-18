Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
160,39
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,07
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,54
Економія при броні: -39,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,95
Економія при броні: -34,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,00
Економія при броні: -34,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
141,00
Економія при броні: -7,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,08
Економія при броні: -39,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,04
Економія при броні: -38,60 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,61
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
160,01
Економія при броні: -33,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма