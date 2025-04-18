Київ (адресу не вказано)
Доступно в 719 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
136,30
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -30,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
136,21
Економія при броні: -15,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
157,90
Економія при броні: -33,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
136,21
Економія при броні: -15,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,57
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
147,00
Економія при броні: -28,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,21
Економія при броні: -51,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,86
Економія при броні: -33,88 грн