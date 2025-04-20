Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,73
Економія при броні: -52,95 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
147,09
Економія при броні: -46,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,69
Економія при броні: -8,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,69
Економія при броні: -51,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
153,47
Економія при броні: -41,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,20
Економія при броні: -42,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
147,10
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
153,22
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,92
Економія при броні: -44,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -35,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
156,75
Економія при броні: -44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,51
Економія при броні: -43,44 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -35,00 грн