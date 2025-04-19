Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
153,23
Економія при броні: -6,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,97
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,89
Економія при броні: -9,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -34,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
157,00
Економія при броні: -10,73 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,25
Економія при броні: -8,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
149,80
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,84
Економія при броні: -8,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
155,39
Економія при броні: -9,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,61
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
154,76
Економія при броні: -8,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
157,10
Економія при броні: -10,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
151,53
Економія при броні: -5,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ципронекс® краплі очні/вушні 0.3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
152,41
Економія при броні: -6,14 грн