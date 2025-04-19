Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40
Економія при броні: -28,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40
Економія при броні: -28,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн