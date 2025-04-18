Харків (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
170,40
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
174,10
Економія при броні: -10,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Отикс краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн