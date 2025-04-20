Летрозол-Віста (Letrosol-Vista)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
871,64
Економія при броні: -55,48 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
540,27
Економія при броні: -49,02 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
1389,11
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
842,92
Економія при броні: -26,14 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
895,28
Економія при броні: -79,98 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
901,15
Економія при броні: -86,54 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
894,60
Економія при броні: -79,88 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
877,98
Економія при броні: -63,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2489,68
Економія при броні: -102,67 грн