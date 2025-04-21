Летрозол-Віста (Letrosol-Vista)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,40
Економія при броні: -54,10 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
846,81
Економія при броні: -112,78 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
902,31
Економія при броні: -29,50 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн