Летрозол-Віста (Letrosol-Vista)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 443 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
892,22
Економія при броні: -69,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
1657,79
Економія при броні: -60,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
956,59
Економія при броні: -53,89 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2344,58
Економія при броні: -85,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2386,92
Економія при броні: -128,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,33
Економія при броні: -67,88 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2388,25
Економія при броні: -86,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
895,89
Економія при броні: -29,12 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2366,94
Економія при броні: -88,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
869,50
Економія при броні: -33,60 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2370,62
Економія при броні: -103,01 грн