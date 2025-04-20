Летрозол-Віста (Letrosol-Vista)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
877,72
Економія при броні: -62,66 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2381,33
Економія при броні: -113,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
1715,98
Економія при броні: -58,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
911,55
Економія при броні: -57,64 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
940,48
Економія при броні: -59,12 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
940,78
Економія при броні: -59,57 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2433,06
Економія при броні: -165,45 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2109,32
Економія при броні: -31,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
565,25
Економія при броні: -39,72 грн